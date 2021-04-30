Son dakika! Mersin'de bayram öncesi yetim çocukların ihtiyaçları karşılanıyor
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Son dakika! Mersin'de bayram öncesi yetim çocukların ihtiyaçları karşılanıyor

Son dakika! Mersin'de bayram öncesi yetim çocukların ihtiyaçları karşılanıyor
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Mersin İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mersin Şubesince, Ramazan Bayramı öncesi yetim çocuklara çeşitli yardımlar yapılıyor.

Mersin İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mersin Şubesince, Ramazan Bayramı öncesi yetim çocuklara çeşitli yardımlar yapılıyor.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde tespiti yapılan yetim çocuklar, TDV gönüllülerince alışveriş mağazalarına götürülüp ihtiyaçları karşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şaban Kondi, ihtiyaç sahibi 700 aile ve yetim çocuğa yardımlar yapıldığını belirtti.

Çocuklara ayakkabı, elbise gibi çeşitli hediyeler alındığını aktaran Kondi, "Yetim güldüğü zaman dünya gülecektir. Bayrama onların mutlu girmesi sevinçli girmesi bizim için de en büyük mutluluk olacaktır. Bizlere yardımlarını esirgemeyen bütün hayır sahiplerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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