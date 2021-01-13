Son dakika! Mersin'de başarılı narkotik polisleri ödüllendirildi

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, görevinde üstün başarı gösteren polisleri ödüllendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahne, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli personelle bir araya geldi.

Şahne, 2020'de görevinde üstün başarı gösteren polislere ödül verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci