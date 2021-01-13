Son dakika! Mersin'de başarılı narkotik polisleri ödüllendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Mersin'de başarılı narkotik polisleri ödüllendirildi

13.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:33
Son dakika! Mersin'de başarılı narkotik polisleri ödüllendirildi

Son dakika haberler... Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, görevinde üstün başarı gösteren polisleri ödüllendirdi.

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, görevinde üstün başarı gösteren polisleri ödüllendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahne, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli personelle bir araya geldi.

Şahne, 2020'de görevinde üstün başarı gösteren polislere ödül verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ivana Sert Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Eser Yenenler
Spor Ali Koç Erol Bulut Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Mersin'de başarılı narkotik polisleri ödüllendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 14:29:42. #1.15#
title