Son dakika! Mersin'de başarılı narkotik polisleri ödüllendirildi
13.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:33
Son dakika haberler... Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, görevinde üstün başarı gösteren polisleri ödüllendirdi.
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, görevinde üstün başarı gösteren polisleri ödüllendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahne, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli personelle bir araya geldi.
Şahne, 2020'de görevinde üstün başarı gösteren polislere ödül verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci