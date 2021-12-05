Son dakika... Mersin'de arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika... Mersin'de arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Son dakika... Mersin'de arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Mersin'in Toroslar ilçesinde evinin damında tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan 19 yaşındaki genç öldü.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde evinin damında tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan 19 yaşındaki genç öldü.

Mevlana Mahallesi'nde yaşayan Yusuf G, evinin damında arkadaşı M.E. (20) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E, Yusuf G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yusuf G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından karakola giden M.E. teslim oldu.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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