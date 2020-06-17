Son Dakika | Mersin'de aranan zanlılara yönelik operasyon: 8 gözaltı
Son dakika haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 8 zanlı gözaltına alındı.
17.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:23
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 8 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede belirlenen 11 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda haklarında yaralama, hırsızlık, yağma, nafaka hükümlerine uymamak suçlarından aranan 8 şüpheli yakalandı.
Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA