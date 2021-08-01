Son dakika... Mersin'de ahırda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
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Son dakika... Mersin'de ahırda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Son dakika... Mersin'de ahırda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde saman dolu ahırda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde saman dolu ahırda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Kızılçukur Mahallesi'nde, Kayhan Bayır'a ait ormanlık alanın yakınındaki ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber veren mahalle sakinleri, iş makineleri yardımıyla alevlerin çevresinde önlem aldı.

Ekiplerin de olay yerine yönlendirilmesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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