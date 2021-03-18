Son dakika! Mersin'de 5 şehit ailesi ile 6 gaziye 'Devlet Övünç Madalyası' verildi

MERSİN (İHA) – Mersin'de 5 şehit ailesi ve 6 gaziye 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı', Vali Ali İhsan Su tarafından verildi. Şehitlerin özgeçmişleri okunurken duygusal anlar yaşanırken, bazı şehit yakınları ve şehit anneleri gözyaşlarını tutamadı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Mersin Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler için Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi. Kültür Merkezinde düzenlenen ve şehit aileleri ile gaziler ve ailelerinin onur konuğu olduğu törene Vali Ali İhsan Su ile eşi Zeliha Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Mersin milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve sınırlı sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da otundu. Daha sonra çeşitli terör olaylarında şehit olan 5 şehit ile 6 gazinin özgeçmişleri okundu. Özgeçmişlerin okunması esnasında bazı aileler duygulanırken, şehit anneleri ise gözyaşlarını tutamadı.

"Şehitlerimize ve gazilerimize layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Törende konuşan Vali Su, bugün 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 106'ncı Yıl Dönümü ve Şehitler Günü olduğunu anımsatarak, "Bu özel günde vatanımız, milletimiz, bayrağımız, ezanımız için en kıymetli varlıkları olan canlarını seve seve ortaya koyan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize Devlet Övünç Madalyası ve Beratını tevcih etmek üzere birlikteyiz. Çanakkale'den Kurtuluş Savaşına, 15 Temmuz'a kadar her zaman vatanımız, milletimiz, ülkemiz için aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz canlarını ortaya koymuşlar, istiklalimizden, bağımsızlığımızdan, hürriyetimizden asla ve asla taviz vermeyeceğimizi tüm dünyaya göstermişler ve bize bu güzel vatanımızı armağan etmişler, miras bırakmışlardır. Bizler de onlardan aldığımız, onların bize ışık tuttuğu bu ruhla vatanımızı, ülkemizi dünyada en üst seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize layık olmak için hep birlikte bir ve beraber olarak çalışmaya azimle gayretle devam edeceğiz. Biz, ancak bu çalışma ve bu ruhla onlara layık olabiliriz. Tarihten günümüze vatanımız, milletimiz, ülkemiz, bayrağımız ve kanımız için canlarını seve seve feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum; ruhları şad olsun" dedi.

Vali Su, konuşmasının ardından 5 şehit ailesine ve 6 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratını verdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı