Son dakika! MERSİN'DE 33 TERÖR ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada eylem hazırlığında olduğu saptanan 33 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK ile YPG/PYD terör örgütlerine yönelik uzun bir çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda 15 Şubat terörist başının yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünde eylem hazırlığı içerisinde olan ve örgütün kadın yapılanması TJA, gençlik yapılanması DGH oluşumlarında yer alan 52 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 470 polisin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alınırken, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 33 şüpheli gözaltına alınarak ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.