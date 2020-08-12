Son Dakika | Mersin'de 2 dönüm makilik alan yandı Son dakika haberine göre Mersin'in Erdemli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Esenpınar Mahallesi'ndeki göletin çevresinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında 2 dönüm makilik alan zarar gördü.

Kaynak: AA