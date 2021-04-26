Son dakika: Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK, kente 1. Lige yükselerek döndü
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Son dakika: Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK, kente 1. Lige yükselerek döndü

Son dakika: Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK, kente 1. Lige yükselerek döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberine göre Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi 2020-2021 sezonu final grubu müsabakalarını tamamladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi 2020-2021 sezonu final grubu müsabakalarını tamamladı. GSK ekibi, final grubu müsabakalarında aldığı başarılarla Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne yükselerek Mersin'e döndü.

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde yakaladığı başarı ile 2020-2021 sezonu final grubu müsabakalarına kadar yükselen GSK Erkek Basket Takımı, müsabakalarda üst üste aldığı maçlarla 1. Lig'e yükselmeyi başardı. Ekip, Mersin'e 1. Lig'e yükselmenin mutluluğu ile döndü.

Büyükşehir GSK Erkek Basket Takımı'nın final grubu müsabakalarında son rakibi ise Ted Ankara Kolejliler oldu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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