Son dakika: Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Voleybol Takımı, 1. lige yükseldi

Son dakika haber... Voleybol 2. Lig Kadınlar Final Etabı'nda grubunu ikincilikle bitiren Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) Kadın Voleybol Takımı, Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'ne yükseldi.

Voleybol 2. Lig Kadınlar Final Etabı'nda grubunu ikincilikle bitiren Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) Kadın Voleybol Takımı, Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'ne yükseldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda 2. grupta mücadele eden Mersin ekibi, son müsabakada rakibi Mert Grup Sigorta 3-0 yendi.

Grubunu rakibi Mert Grup Sigorta'nın ardından ikinci tamamlayan Mersin ekibi, Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'ne yükseldi.

Organizasyonda dereceye giren takımlara kupa ve madalya takdim edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Voleybol Takımı, Mert Grup Sigorta, Fethiye Doğa Sporları ve Rota Koleji ile birlikte yeni sezonda Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci