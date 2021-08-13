Son Dakika | Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sel bölgesine yardıma gitti
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Son Dakika | Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sel bölgesine yardıma gitti

Son Dakika | Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sel bölgesine yardıma gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika gelişmesine göre MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, orman yangınlarının söndürülmesi için verdiği mücadelenin ardından bu kez de kuvvetli sağanak yağışın etkisiyle sel, su baskını ve heyelanların yaşandığı Sinop ve Kastamonu'ya yardıma gitti.

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, orman yangınlarının söndürülmesi için verdiği mücadelenin ardından bu kez de kuvvetli sağanak yağışın etkisiyle sel, su baskını ve heyelanların yaşandığı Sinop ve Kastamonu'ya yardıma gitti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ile Park ve Bahçeler Dairesinin 12 kişilik ekibi, 6 arazözle bölgede yardımcı olacak.

Uzun süre devam eden orman yangınlarının ardından ülkenin kuzeyinde sağanak yağışların etkili olduğu Sinop, Kastamonu, Bartın ve Karabük illerinin çoğu ilçesinde sel felaketleri yaşanıyor. Derelerin ve çayların taştığı illerde, evleri ve işyerlerini su bastı. Tüm felaketlerde yardıma koşan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi'nden 6 personel ve 4 arazözü, İtfaiye Dairesinden ise 6 personel ile 2 itfaiye arazözünü bölgeye gönderdi.

Ekiplerin yarısı Kastamonu Cide Belediyesinin itfaiye birimiyle diğer yarısı da Sinop Ayancık Belediyesinin itfaiye birimiyle koordineli olarak hareket edecek. Köprülerin yıkılıp araçların sürüklendiği, vatandaşların evlerinde mahsur kalıp havadan müdahale ile kurtarıldığı ilçelere gitmek için yola çıkan ekipler, arazözlerle su çekme ve balçık temizliği yapacak. - MERSİN

Son Dakika | Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sel bölgesine yardıma gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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