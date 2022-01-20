Son Dakika | Merkezefendi'ye koronavirüs nazarı

Son dakika haber... ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyet alarak çıkışa geçtiği dönemde 8 oyuncusu koronavirüse yakalanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, vakalar iyileştikten sonra çıktığı 2 maçı da farklı kaybetti.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyet alarak çıkışa geçtiği dönemde 8 oyuncusu koronavirüse yakalanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, vakalar iyileştikten sonra çıktığı 2 maçı da farklı kaybetti. Ligde 20 günlük virüs arası sonrası Frutti Extra Bursaspor'la oynadığı deplasman maçını 90-67 kaybeden Denizli temsilcisi, dün de erteleme sınavında evinde Bahçeşehir Koleji'ne 113-89 mağlup olmaktan kurtulamadı. Ligde 16 haftada 5 galibiyetle tehlikeli bölgede kalan Merkezefendi, cumartesi günü Gaziantep Basketbol'u tekrar çıkış yakalama hedefiyle konuk edecek.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri