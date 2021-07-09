Son dakika: Merkezefendi Belediyespor, Nate Sestina'yı transfer etti
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Son dakika: Merkezefendi Belediyespor, Nate Sestina'yı transfer etti

Son dakika: Merkezefendi Belediyespor, Nate Sestina'yı transfer etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımlarından Yukatel Merkezefendi Belediyespor, ABD'li Nate Sestina'yı kadrosuna dahil etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımlarından Yukatel Merkezefendi Belediyespor, ABD'li Nate Sestina'yı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında 24 yaşındaki oyuncu Nate Sestina ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Asbaşkan Veli Tefenlili, kadrolarında bulunan Altan Erol, Ümit Sonkol, Hakan Yapar ve Serkan Menteşe ile yeniden anlaştıklarını, yerli transferinde ise Yiğitcan Turna, Thomas Akyazılı ve Emircan Koşut'un takıma katıldığını bildirdi.

Tefenlili, "Yabancı oyuncu transferlerimiz devam edecek. Upson ve Hollewel ile daha önce anlaşmıştık. Denizlimize hayırlı olsun. Taraftarlarımıza layık olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon İsrail'in Hapoel Holon takımının formasını giyen 2,06 metre boyundaki Sestina'nın bu ligde 24.3 dakika, 10.4 sayı (yüzde 40 üçlük), 3.6 ribaund, 0.9 asist ortalaması yakaladığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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