Merkez Yönetim Bütçesi 7,6 Milyar TL Fazla Verdi

Merkezi yönetim bütçesinde Kasım'da 7,6 milyar lira fazla, Ocak-Kasım döneminde ise 54,5 milyar lira açık oluştu.

KASIM'DA BÜTÇE GELİRİ 81,9 MİLYAR LİRA OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Kasım ayı ile Ocak-Kasım dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı. Buna göre, Kasım'da bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 artarak 81,9 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 31,1 yükselerek 74,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

BÜTÇE OCAK-KASIM DÖNEMİNDE 54,5 MİLYAR LİRA AÇIK VERDİ

Bütçe gelirleri Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,2 artışla 690,8 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 24 yükselişle 745,4 milyar lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi Kasım'da 7,6 milyar lira fazla, Ocak-Kasım döneminde de 54,5 milyar lira açık verdi.

BÜTÇE EKİM'DE AÇIK VERMİŞTİ

Bütçe Ekim'de 5,4 milyar TL açık vermişti. Ekim ayında yıllık bütçe açığı 75 milyar TL olmuştu. Kasım'da faiz dışı fazla 14,8 milyar TL oldu.