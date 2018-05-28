Merkez Bankasının Dolara Müdahalesine Hükümet'ten İlk Yorum: Bunlar Olumlu Haberler

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası'nın dolar hamlesini yorumladı. Bakan, Merkez'in sadeleşme adımı ile ilgili olarak "Bunların hepsi olumlu adımlar, sonuçlarını da göreceğiz" dedi.

"MERKEZ BANKAMIZI BÜTÜN GÜCÜMÜZLE DESTEKLİYORUZ"

Zeybekci, "Diğer taraftan spekülatif amaçlı yani manipüle edilerek spekülatörlere imkan hazırlayan bu ortamın, 24 Haziran seçimlerinin netleşmeye, ışığının görünmeye başlamasıyla ortadan kalkacağını hep beraber göreceğiz. Olumlu adımlar. Merkez Bankamızı bütün gücümüzle destekliyoruz" ifadelerini kullandı.