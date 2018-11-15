Son Dakika! Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Tahminini Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayı Beklenti Anketi yayınlandı. Buna göre, 2018 yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 5,99 TL iken, bu anket döneminde 5,64 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise 6,53 TL'den ve 6,37 TL'ye düşürüldü.

ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI

TCMB'nin Kasım ayı beklenti anketine göre 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 17,03'ten yüzde 17,38'e yükseldi. 24 aylık enflasyon beklentisi yüzde 12,70'ten yüzde 12,97'ye çıktı. Anket sonuçlarına göre 2018 sonu TÜFE artışı beklentisiyse yüzde 24,2 seviyesinden yüzde 24,45'e yükseldi.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ DÜŞTÜ

Büyüme tarafında ise hem 2018 hem de 2019 yılları için beklentiler düşüş kaydetti. TCMB'nin anketinden çıkan sonuçlara göre cari yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3,2'den yüzde 3,1'e geriledi. 2019 büyüme beklentisi ise yüzde 1,9'dan yüzde 1,6'ya düştü.

FAİZLERDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ile TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek sırasıyla yüzde 23,93 ve yüzde 24,00 olarak gerçekleşti.

CARİ İŞLEMLER DENGESİ BEKLENTİLERİ

2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 40,7 milyar dolar iken, bu anket döneminde 36,7 milyar dolara geriledi. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 31,6 milyar dolar ve 29,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.