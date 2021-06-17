Son dakika: Merkez Bankası: "Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanması küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklemektedir."
Son dakika haberleri: Merkez Bankası: "Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanması küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklemektedir.
Merkez Bankası: "Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanması küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklemektedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu