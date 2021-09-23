Son dakika! Merkez Bankası faiz açıklaması son dakika! Politika faizi ne kadar?

Politika faizi ne kadar? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Merkez Bankası faiz kararını saat kaçta açıklayacak? Faizler düşecek mi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı yapılan toplantısı sonrası belli olacak. Ağustos ayı toplantısında faizi sabit bırakma kararı alan Merkez Bankası, Eylül ayı toplantısında yeni faiz kararını açıklayacak. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ardından faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Merkez Bankası faiz karar saat kaçta belli olacak? Uzmanların faiz beklentisi nedir? İşte MB faiz kararı Merkez Bankası faiz açıklaması son dakika! Politika faizi ne kadar? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MERKEZ BANKASI FAİZ AÇIKLAMASI

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek %18,00'ye indirdi.

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