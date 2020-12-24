Son dakika Merkez Bankası faiz açıklaması: Merkez Bankası faiz artıracak mı, arttı mı?

Merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Merkez Bankası faiz kararı belli oldu mu? Faiz artacak mı? Merkez Bankası faiz artırırsa borsa ne olur?

Merkez Bankası faiz kararı hakkında araştırmalar sürerken son dakika gelişmesi yaşandı.

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmesine karar vermiştir. Küresel ekonomiye dair veriler üçüncü çeyrekte başlayan kısmi toparlanmanın devam ettiğine işaret etmektedir. Ancak, aşıya dair olumlu gelişmelere karşın, son dönemde artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler devam etmektedir.

MERKEZ BANKASI FAİZ AÇIKLAMASI: FAİZ ARTTI MI?

Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkardı. Böylece yeni başkan Naci Ağbal'la birlikte ikinci kez üst üste faiz artırımına gidildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 23'üncü Başkanı Murat Uysal'ın 7 Kasım'da görevden alınıp yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın atanmasının ardından ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) gerçekleşti. Geçtiğimiz ay politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 10,25'ten yüzde 15'e çıkartan Merkez Bankası, bu ay da 200 baz puanlık faiz artırımına gitti. Böylece politika faizi yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltildi.