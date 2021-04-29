Son Dakika | Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: "İhracatın ithalatı karşılama oranının tarihsel ortalamasının belirgin şekilde üzerine çıkarak yüzde 80-90 bandında...

Son dakika haberi: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: "İhracatın ithalatı karşılama oranının tarihsel ortalamasının belirgin şekilde üzerine çıkarak yüzde 80-90 bandında istikrar kazanmış olması ve bunun sürekliliği sağlıklı bir dış denge ve makro finansal istikrar açısından kritik önem arz etmektedir.