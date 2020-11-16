Son dakika: Merkel Kovid-19 ile mücadelede sosyal teması daha da azaltma çağrısı yaptı
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Son dakika: Merkel Kovid-19 ile mücadelede sosyal teması daha da azaltma çağrısı yaptı

16.11.2020 23:51 | Son Güncelleme: 16.11.2020 23:54
Son dakika: Merkel Kovid-19 ile mücadelede sosyal teması daha da azaltma çağrısı yaptı

Son dakika haber: Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede sosyal temasın daha da azaltılması çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede sosyal temasın daha da azaltılması çağrısında bulundu.

Merkel, video konferans üzerinden eyalet başbakanlarıyla yaptığı Kovid-19 konulu toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle alınan önlemlerin salgının katlanarak büyümesini engellediğini belirten Merkel, "Gerçekleşmeyen her temas iyidir. Bu yüzden bir kez daha açıkça ifade ediyoruz; özel parti ve kutlamalardan tamamen kaçınmalısınız" dedi.

Salgın ile mücadele konusunda 25 Kasım'da tekrar bir toplantı yapılacağını duyuran Merkel, gelecek haftaki toplantıda 30 Kasım'da sona ermesi planlanan kısıtlamaların sıkılaştırılmasının gündemde olacağını belirtti.

Merkel ayrıca ihtiyacı olanlara 15 FFP2 türü maskeyi cüzi bir katkı payıyla dağıtma kararı aldıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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