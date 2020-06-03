Son dakika... Meriç Nehri'nin debisi, yağışlarla iki günde yüzde 50'den fazla yükseldi Son dakika gelişmesine göre Meriç Nehri'nin debisi, yağışlarla iki günde yüzde 50'den fazla arttı.

Meriç Nehri'nin debisi, yağışlarla iki günde yüzde 50'den fazla arttı.

Havzasının bulunduğu Bulgaristan ile denize döküldüğü Edirne'deki lokal yağışlar, Meriç Nehri'nin debisini yükseltti.

DSİ verilerine göre, nehrin 87 metreküp/saniye olan debisi, yağışlarla son 2 günde yüzde 50'den fazla arttı. Son ölçümlere göre, Meriç Nehri'nin debisi 134 metreküp/saniye oldu.

Meriç ile birleşen ve kaynağını Bulgaristan'dan alan Tunca Nehri'nin debisi de artış gösterdi.

Kaynak: AA