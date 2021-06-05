Son dakika haber | Merdivenlerden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Merdivenlerden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Merdivenlerden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti Malatya'da evinin merdivenlerinden düşen yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Merdivenlerden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

MALATYA - Malatya'da evinin merdivenlerinden düşen yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selçuk Sokak'ta müstakil bir evde dokuz çocuğundan biri olan A.D. ile yaşayan Meryem Dalkılıç oğlunun evde bulunmadığı bir sırada merdivenlerden inerken bir anda dengesini kayıp ederek yere düştü. Başını beton zemine çarpan yaşlı kadın kanlar içerisinde yere yığıldı.

İkametin sokağa bakan kapı önünde hareketsiz şekilde yerde yatan birini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, annelerin vefat haberini alarak olay yerine gelen çocukları gözyaşı döktü.

Meryem Dalkılıç'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Son dakika haber | Merdivenlerden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Son dakika haber | Merdivenlerden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Son dakika haber | Merdivenlerden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Son dakika haber | Merdivenlerden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Son dakika haber | Merdivenlerden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Son dakika haber | Merdivenlerden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Son dakika haber | Merdivenlerden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Nikos Dendias Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Beren Saat Hülya Avşar Demet Özdemir
Spor Enes Ünal Şenol Güneş Roland Garros Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Merdivenlerden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.06.2021 02:36:24. #1.13#

title