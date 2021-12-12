Son dakika: MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞEREK ÖLDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞEREK ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... MALATYA'da, kaldığı apartmanın 5'inci katındaki merdiven boşluğuna düşen Nihat Çırağı (50) hayatını kaybetti.

MALATYA'da, kaldığı apartmanın 5'inci katındaki merdiven boşluğuna düşen Nihat Çırağı (50) hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanda oturan Nihat Çırağı, binadan çıkmak istediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle merdiven boşluğuna düştü. Gürültüye evlerinden çıkan bina sakinleri, Çırağı'yı görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Nihat Çırağı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinden sonra Nihat Çırağı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika: MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞEREK ÖLDÜ

Son dakika: MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞEREK ÖLDÜ

Son dakika: MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞEREK ÖLDÜ

Son dakika haberi... İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE KUYUMCUNUN SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Son dakika haberi... İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE KUYUMCUNUN SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİĞİ ANLAR KAMERADA

 Alkollü Rus vatandaşı, polise zor anlar yaşattı

Alkollü Rus vatandaşı, polise zor anlar yaşattı

 ALKOLLÜ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ RUS KADIN, KENDİSİNİ OTOMOBİLE KİLİTLEDİ

ALKOLLÜ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ RUS KADIN, KENDİSİNİ OTOMOBİLE KİLİTLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title