Son Dakika | Meram'da çocuklar bisiklet yarışı için pedal çevirecek

Son dakika haberleri... Meram Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Herkes İçin Spor Federasyonu'nun iş birliğiyle 4 farklı mahallede çocuklara yönelik "Düz Bisiklet Yarışları" düzenlenecek.

Meram Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Herkes İçin Spor Federasyonu'nun iş birliğiyle 4 farklı mahallede çocuklara yönelik "Düz Bisiklet Yarışları" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 5 farklı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek yarışlara katılan herkese kask ve tişört hediye edileceği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Düz Bisiklet Yarışları'nın her yönüyle vatandaşların arasındaki kaynaşmayı artırmanın yanında çocukların açısından da eğlenceli bir etkinlik olacağını aktardı.

Çocukları, bisiklet sporuna teşvik etmiş olacaklarını da vurgulayan Kavuş, şunları kaydetti:

"5 ila 17 yaş arasındaki çocuklarımız mahallelerinde düzenleyeceğimiz etkinliğe bisikletleriyle gelerek güzel vakit geçirecekler. Bir yandan da salgın sürecinde evinde kalan çocuklarımızı hem hareket halinde olmaya, hem de bisiklet sürmeye teşvik etmiş olacağız. İlk etapta dört mahallemiz için startını vereceğimiz bisiklet yarışlarına ileriki süreçte diğer mahallelerimizi de dahil edeceğiz. Şimdiden düzenleyeceğimiz etkinliğe tüm çocuklarımızı davet ediyorum."

Etkinliğe katılmak isteyenlerin 5-17 yaş arasındaki kız ve erkek çocukların, velileri ve kimlikleriyle yarıştan bir saat önce alanda oluşturulacak masaya kayıtlarını gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yarış sonunda dereceye giren çocuklara bisiklet, eşofman takımı ve kol saati hediye edilecek. Belediye tarafından 4 farklı mahallede organize edilen düz bisiklet yarışlarının ilki Gödene Mahallesi'nde, 14 Ağustos saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Yine aynı gün saat 17.00'de Alpaslan Mahallesi'nde bir başka yarış daha düzenlenecek. 21 Ağustos ise Düz Bisiklet Yarışları Kovanağzı ve ve Melikşah mahallelerinde start alacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı