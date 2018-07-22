Son Dakika! Meral Akşener'den Olağanüstü Kongre Kararı Sonrası İlk Açıklama: Sorumlu Benim Gereği Yapılacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran'da istenilen sonucun elde edilmemesinin ardından yaptığı açıklamada, "Seçim sonuçlarının sorumlusu benim, gereği yapılacak" ifadesini kullandı.

AKŞENER, LİSTELERLE İLGİLİ YOĞUN ELEŞTİRİLERE MARUZ KALDI

İYİ Partililer 24 Haziran seçimlerinin sonucunun başarılı olmadığı yönünde değerlendirmelerde bulunuldu. Eleştirilerin içerisinde daha çok listeler ve sonucun başarısızlık olduğu söylendi.

"MADEM ÖYLE BEN İSTİFA EDİYORUM"

Yoğun eleştiriler gelince de Akşener, duygusal anlar yaşarken, "Madem öyle ben istifa ediyorum" diyerek toplantıyı terk etti. Bu sırada tartışmalar yaşandı, yumruklaşmalar oldu.

YAKIN ÇEVRESİ ARACIN ÖNÜNÜ KESİP İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Akşener, toplantıyı terk edip makam aracına geçti. Yakın çevresi arabanın önünü kesip, yaklaşık yarım saat ikna etmeye çalıştı. Sonra güçlükle ikna edilip otele odasına çıktı. Burada yeniden ikna edilmeye çalışıldı. Akşener, namaz kıldı ve sonra toplantı salonuna geri döndü.

"O ZAMAN KONGREYE GİDELİM"

Burada yaptığı konuşmada "Madem burada başarı hiç konuşulmadı, eleştiriler var. O zaman kongreye gidelim" dedi ve olağanüstü kongre kararı alındı.

"ADAY OLACAĞIM"

Bunun üzerine kendisine "Siz de aday olacak mısınız?" diye sorulan Akşener "O konuda sorun yok. Aday olacağım" dedi ve olağanüstü kongre kararında mutabık kalındı.