Son dakika! Meraklı izleyici kalabalığı, polis 'Gören varsa gelsin tanık olsun' deyince dağıldı - Haberler
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Son dakika! Meraklı izleyici kalabalığı, polis 'Gören varsa gelsin tanık olsun' deyince dağıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Meraklı izleyici kalabalığı, polis 'Gören varsa gelsin tanık olsun' deyince dağıldı

Edinilen son dakika haberine göre Erzincan'da bir kişi iddiasına göre eşinin erkek kardeşleri tarafından sokak ortasında darp edilerek yaralandı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da bir kişi iddiasına göre eşinin erkek kardeşleri tarafından sokak ortasında darp edilerek yaralandı. Olay sonrası meraklı izleyici kalabalığı toplanırken, işini yapmakta zorlanan polis, "Lütfen dağılalım. Olayı gören varsa gelsin tanık olsun. Yoksa da buyurun gidelim" dedi ve kalabalık dağılmaya başladı.

Olay, Erzincan merkez Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eşiyle problemler yaşayan bir kişi iki kayınbiraderinin sopalı ve yumruklu saldırısına uğradı. Aldığı darbeler sonucu kafasından ve gözünden yaralanan şahıs ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın hemen akabinde şüpheliler kaçarken polis ekipleri incelemede bulundu. Cadde üzerinde toplanan meraklı kalabalık ise polisler tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı. Bu sırada bir polis memurunun vatandaşları uzaklaştırmak için uyguladığı taktik ise etkili oldu.

Polis memurunun kibar bir şekilde, "Lütfen dağılalım. Olayı gören varsa gelsin tanık olsun. Yoksa da buyurun gidelim" demesi üzerine izleyici kalabalığı yavaş yavaş dağılmaya başladı.

Öte yandan otomobille kaçak iki şüpheli ise polisin çalışması sonucu kısa bir süre sonra yakalanarak polis merkezine götürüldü. - ERZİNCAN

Son dakika! Meraklı izleyici kalabalığı, polis 'Gören varsa gelsin tanık olsun' deyince dağıldı

Son dakika! Meraklı izleyici kalabalığı, polis 'Gören varsa gelsin tanık olsun' deyince dağıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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