Son dakika... Menteşe'deki orman yangınında yaralanan iki orman işçisi hastaneye kaldırıldı

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangınıyla mücadele sırasında yaralanan 2 orman işçisinden biri Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'ne ait helikopterle hastaneye götürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangınıyla mücadele sırasında yaralanan 2 orman işçisinden biri Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'ne ait helikopterle hastaneye götürüldü.

Köyceğiz, Milas, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Şenyayla Mahallesi Kurtalan mevkisinde orman yangınlarını sürdürmeye çalışan orman işçisi Selim Korkmaz ve Hakan Tutuş'un üzerine yanan ağaçlardan biri devrildi.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan askeri helikopter yaralı orman işçilerine ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı orman işçisinden durumu ağır olan sarp ve kayalık bölgeden sedye ile helikoptere taşınarak, diğer işçi ise ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastenesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı