Son dakika! Menteşe'de bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi... Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sokak üzerinde bulunan işyeri önünde bisiklet hırsızlığı meydana geldi.
Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sokak üzerinde bulunan işyeri önünde bisiklet hırsızlığı meydana geldi.
Bisikletin çalındığı anlar kameralara yansırken, bisiklet sahibi C.U, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA
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