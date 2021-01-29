Son dakika... Menemenspor'da Selmani Bolu yolunda
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Son dakika... Menemenspor'da Selmani Bolu yolunda

29.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:43
Son dakika... Menemenspor'da Selmani Bolu yolunda

Son dakika spor haberine göre TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'un kalecisi Gentian Selmani'nin Boluspor'la anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'un kalecisi Gentian Selmani'nin Boluspor'la anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimle bir araya gelen Bolusporlu kurmayların Arnavut kalecinin bonservisi konusunda büyük ölçüde el sıkıştığı ve transferin hafta sonu resmiyet kazanacağı bildirildi. Selmani'nin de maddi sıkıntılardan dolayı Boluspor'a gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. Menemenspor, genç forveti Murat Elkatmış'ı da 500 bin TL karşılığında 2'nci Lig ekibi Bodrumspor'a satmıştı. Menemenspor'a geçen sezon başında Arnavutluk'un KF Laçi takımından gelen 22 yaşındaki file bekçisi ilk senesinde 32 lig maçına çıktı. Selmani bu sezon da 18 maçta oynadı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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