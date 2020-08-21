Son Dakika: Menemenspor'da 2 transfer
Son dakika spor haberi: TFF 1. lig ekiplerinden Menemenspor, Oğuz Han Aynaoğlu ve Berkan İbrahim Çakır'ı transfer ettiğini duyurdu.
21.08.2020 19:49 | Son Güncelleme: 21.08.2020 20:18
TFF 1. lig ekiplerinden Menemenspor, Oğuz Han Aynaoğlu ve Berkan İbrahim Çakır'ı transfer ettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Altay'da forma giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aynaoğlu ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Almanya'da TSV Havelse takımından 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan İbrahim Çakır'la ise 2 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.
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Kaynak: AA