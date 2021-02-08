Son Dakika | Menemenspor ateşe düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Menemenspor ateşe düştü

08.02.2021 12:50 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:54
Son Dakika | Menemenspor ateşe düştü

Son dakika spor haberi: TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'a 2-0 yenilerek 19 puanda kalan Menemenspor, averajla yeniden düşme hattına gerilemenin moral bozukluğunu yaşıyor.

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'a 2-0 yenilerek 19 puanda kalan Menemenspor, averajla yeniden düşme hattına gerilemenin moral bozukluğunu yaşıyor. Son 10 maçında sadece 1 kez, Altınordu karşısında galip gelen sarı-lacivertliler, bu periyotta 5 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak 23 puan kaybetti. Ara transfer döneminde 15 futbolcu alıp, 6 isimle yollarını ayıran İzmir temsilcisi kadroda istikrarı yakalayamadı. Teknik Direktör Ümit Karan yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 galibiyet gören Menemenspor bu periyotta kalesinde 11 gol görürken, sadece Altınordu kalesine 4 gol bıraktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Muharrem İnce Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Barış Manço Demet Akalın Hüner Coşkuner
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler İzmir Twitter Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Menemenspor ateşe düştü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 12:58:01. #1.15#
title