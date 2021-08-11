Son dakika... Menekşe Plajında kaçak midye avcılığı yapanlara operasyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Menekşe Plajında kaçak midye avcılığı yapanlara operasyon

İhlas Haber Ajansı / Zöhre Alagöz - Haberler | Güncel

Son dakika haber: - Menekşe Plajında kaçak midye avcılığı yapanlara operasyon 2 kişiye toplam 16 bin 635 TL idari para cezası kesildi 2 ton midye ve 1 adet trol ağına el konuldu Küçükçekmece Menekşe Plajında kaçak midye avcılığı yapanlara baskın yapıldı.

- Menekşe Plajında kaçak midye avcılığı yapanlara operasyon

2 kişiye toplam 16 bin 635 TL idari para cezası kesildi

2 ton midye ve 1 adet trol ağına el konuldu

İSTANBUL - Küçükçekmece Menekşe Plajında kaçak midye avcılığı yapanlara baskın yapıldı. 29 personel 2 botla yapılan operasyonda, 2 ton midye ve 1 adet trol ağına el konuldu. 2 kişiye toplam 16 bin 635 TL idari para cezası uygulandı.

Küçükçekmece Menekşe Plajında kaçak midye avcılığı yapanlara operasyon yapıldı. Bugün sabah yapılan baskına, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Küçükçekmece İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği, Avrupa Yakası Merkez Zabıta Amirliği Zabıta Daire Başkanlığı Komuta Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı deniz polisleri ve kara ekiplerinden oluşan 29 personel ve 2 bot katıldı.

Operasyonda, 2 ton midye ve 1 adet trol ağına el konuldu. El konulan 2 ton midye canlı olduğundan tekrar doğal yaşam alanları olan denize iade edildi. El konulan trol ağı ise, mülkiyeti kamuya geçirme kararı alınması için yediemin limanına teslim edildi. Yapılan denetimde 2 kişiye toplam 16 bin 635 TL idari para cezası uygulandı.

Son dakika... Menekşe Plajında kaçak midye avcılığı yapanlara operasyon
Son dakika... Menekşe Plajında kaçak midye avcılığı yapanlara operasyon
Son dakika... Menekşe Plajında kaçak midye avcılığı yapanlara operasyon
Son dakika... Menekşe Plajında kaçak midye avcılığı yapanlara operasyon
Son dakika... Menekşe Plajında kaçak midye avcılığı yapanlara operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zöhre Alagöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Lionel Messi Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Menekşe Plajında kaçak midye avcılığı yapanlara operasyon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 14:20:11. #1.16#

title