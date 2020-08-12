Son dakika! Menderes'teki orman yangınının şüphelisi tutuklandı Son dakika güncel haberine göre İZMİR'in Menderes ilçesindeki kırsal Görece Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında çıkan yangınla ilgili olarak gözaltına alınan S.D., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İZMİR'in Menderes ilçesindeki kırsal Görece Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında çıkan yangınla ilgili olarak gözaltına alınan S.D., sevk edildiği adliyede tutuklandı. S.D.'nin jandarmadaki ifadesinde, "Tuvalet ihtiyacımı gidermek için ağaçlık alana girdim. Bu sırada yanlışlıkla sigaram düştü" dediği öğrenildi.

Menderes'e bağlı kırsal Görece Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında, 10 Ağustos'ta saat 15.30 sıralarında, yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 söndürme uçağı, 4 helikopter ve 20 arazöz ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahale sonrasında, alevler kontrol altına alınabildi. Yangında 2 hektar ormanlık alan yandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli S.D.'yi gözaltına aldı. S.D.'nin, jandarmadaki ifadesinde, "Tuvalet ihtiyacımı gidermek için ağaçlık alana girdim. Bu sırada yanlışlıkla sigaram düştü" dediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen S.D., tutuklandı.

Kaynak: DHA