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Menderes'teki kazada 42 yaralı taburcu edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Menderes'teki kazada 42 yaralı taburcu edildi

İzmir'in Menderes ilçesinde işçi taşıyan iki midibüsün karıştığı kazada yaralanan 45 yaralıdan 42'si taburcu edildi.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Menderes ilçesinde İşçi taşıyan iki midibüsün karıştığı kazada yaralanan 45 yaralıdan 42'si taburcu edildi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Menderes ilçesi Küner Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freni patlayan M.E.T. yönetimindeki 35 TRG 29 plakalı midibüs, H.B. yönetimindeki 35 ARN 786 plakalı midibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda bulunanlardan 45'i yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, 5 yaralının durumunun ciddi olduğu öğrenildi. İki midibüste de bulunan yolcuların, ilçede bulunan mandalina bahçelerinde işçi olarak çalıştıkları öğrenildi.

42 yaralı taburcu edildi

Kaza sonucu çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 45 yaralıdan 42'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralılardan 2'si ağır 3 kişinin ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Menderes'teki kazada 42 yaralı taburcu edildi

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