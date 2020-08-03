Son Dakika: Menderes'te korkutan orman yangını (5) Son dakika güncel haberine göre SİTEDE OTURANLAR TAHLİYE EDİLDİ İzmir'in Menderes ilçesi Çile Mahallesi'nde çıkan yangın Ahmetbeyli Mahallesi'ne doğru ilerlerken, alevlerin tehdit ettiği bölgedeki bir sitede oturan vatandaşların tahliyesine karar verildi.

SİTEDE OTURANLAR TAHLİYE EDİLDİ İzmir'in Menderes ilçesi Çile Mahallesi'nde çıkan yangın Ahmetbeyli Mahallesi'ne doğru ilerlerken, alevlerin tehdit ettiği bölgedeki bir sitede oturan vatandaşların tahliyesine karar verildi. Kaymakamlık kararının ardından, vatandaşlar bulundukları siteyi terk etmeye başladı. Gökçe ADAR/İZMİR,

Kaynak: DHA