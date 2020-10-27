Son dakika: Memur-Sen, Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti
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Son dakika: Memur-Sen, Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti

27.10.2020 17:50 | Son Güncelleme: 27.10.2020 17:55

Son dakika haberler... Sendika üyelerinin slogan arması Dövizlerden genel ve detay görüntüler Memur-Sen Niğde İl Temsilcisi Hasan Orhan'ın konuşması NİĞDE - Memur-Sen üyeleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı...

Sendika üyelerinin slogan arması

Dövizlerden genel ve detay görüntüler

Memur-Sen Niğde İl Temsilcisi Hasan Orhan'ın konuşması NİĞDE - Memur-Sen üyeleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı açıklamalarını kınadı.

Memur-Sen Niğde İl Temsilcisi Hasan Orhan Ömer Halisdemir Meydanı'nda yaptığı açıklamada, "Almanya'da cami baskını, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron'un ifade hürriyeti arkasına sığınarak, İslam'a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir." diye konuştu.

Son dakika: Memur-Sen, Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti
Son dakika: Memur-Sen, Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti
Son dakika: Memur-Sen, Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti
Son dakika: Memur-Sen, Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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