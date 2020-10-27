Son Dakika | Memur-Sen'den Macron'a tepki

Son dakika gündem haberi: Kayseri Memur-Sen İl Temsilciliği üyeleri, İslamiyet hakkındaki sözleri nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi.

Kayseri Memur-Sen İl Temsilciliği üyeleri, İslamiyet hakkındaki sözleri nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi.

Kayseri Memur-Sen İl Temsilciliği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam hakkında son dönemde sarf ettiği sözlerden dolayı basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet meydanında düzenlenen basın açıklamasına Kayseri Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan ve sendikaya bağlı temsilciler katıldı. Kalkan açıklamasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a yönelik 'İslam evrensel bir terörizmdir' sözlerinden dolayı tepki gösterdi. İl Temsilcisi Aydın Kalkan, "Almanya'da cami baskını, Hollanda'da Gert Wilders'in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron'un, ifade hürriyeti arkasına sığınarak, İslam'a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir. Burada bir parantezle bir başka tepkimizi de özellikle ifade edelim. Kutsal emanetlerimizin mekanı olmakla yetinip, kutsala sahip çıkmayı beceremeyen Suudi Arabistan yönetimini ve onunla aynı kulvarda bulunmaya teşne Birleşik Arap Emirliklerini de tarih ve bizler not ediyoruz. Dine ve Kutlu Nebi'ye dönük hakaret faillerinin kuyruğuna takılan ülkelerin ve yöneticilerin, emperyalist taşeronluğu ve kapitalistlerin sömürü baronluğu sıfatlarının sona ermesinin de yakın olduğuna inanıyoruz" dedi.

"Macron insandan korkuyor, Macron adaletten korkuyor" diyen Aydın Kalkan "Biz buradan bir konunun altını kalın çizgiyle çizmek istiyoruzBütün dünya duysun ki; bizim için Hz. İsa da Hz. Musa da hülasa, Hz. Adem'den Hatemül Enbiya Hz. Muhammed'e bütün peygamberler kutsaldır, haktır, sataşmadan dahi muaftır. Çünkü onlar, insana onuru ikram, insanlığa felahı imkan haline getirmek için yaşadılar, yaşattılar ve hakikati, doğruyu yaydılar. Dolayısıyla biz, neye inandığına bakmaksızın, bütün insanları 'yaradılanı sev yaradandan ötürü! düsturuyla sever, hakikatin ışığı sönmesin, refah sömürülmesin, felah engellenmesin diyerek de hilkati garibenin yani Macron gibilerin karşısından mücadele etmeyi hem düstur hem onur sayarız" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından bir süre slogan atan grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı