Son Dakika | Memur-Sen'den Filistin'e tam teşekküllü ambulans
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Son Dakika | Memur-Sen'den Filistin'e tam teşekküllü ambulans

Son Dakika | Memur-Sen'den Filistin'e tam teşekküllü ambulans
Demirören Haber Ajansı / Pelin Üzek Kılıç - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Sen, Türk Kızılay'ın 'Filistin yaralı, uzat elini' diyerek başlattığı yardım kampanyası kapsamında ambulans bağışında bulundu.

MEMUR-Sen, Türk Kızılay'ın 'Filistin yaralı, uzat elini' diyerek başlattığı yardım kampanyası kapsamında ambulans bağışında bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Türk Kızılay'ın hayırseverlerin destekleriyle Filistin halkına yönelik yürüttüğü yardım kampanyasına destekte bulunmak üzere Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile Kızılay Genel Merkezinde bir araya geldi. Kınık, acil ihtiyaç duyulan sağlık hizmetleri ve sağlık yardımları noktasında Kızılay'ın Kudüs'te ve Gazze'de yürütmüş olduğu çalışmaları olduğunu belirterek, "2 ayrı ofisimiz ve delegasyonumuzla beraber çatışmaların başladığı ve sonrasındaki Gazze saldırılarının başladığı tarihten bu yana acil sağlık hizmetleri, insani destek hizmetleri, barınma temelli destek hizmetleri noktasında çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede Memur-Sen ailemiz de çatışmaların başladığı ilk günden itibaren bize ve kendi teşkilatları aracılığıyla kamuoyunda bu konuyla alakalı bir farkındalık oluşturdular. Olayın başından beri bizimle irtibatlı olarak ellerinden gelen desteği vermeye gayret ettiler. Gerek yıkılan yapıların yeniden inşası, gerekse acil sağlık hizmetleri noktasında bizim duyurmaya çalıştığımız mesajlarımızı çok daha yaygın teşkilatları ile bir şekilde memleketimize, dünyaya duyurdular ve bu süreçte de Memur-Sen ailesi olarak özellikle en çok ihtiyaç duyulan, yaralıların transfer edilmesi ve tıbbi bakım hizmeti alabilecekleri en ileri bir ambulansı Filistin Sağlık Teşkilatına bağışlama kararı aldılar. Biz de aracılık ederek Memur-Sen'in bu acil sağlık desteğini çok hızlı bir şekilde Filistin'e ulaştıracağız" dedi.

'TAM TEŞEKKÜLLÜ AMBULANS'Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ise Filistin'de cereyan eden hadiselerin, Kudüs'te Mescid-i Aksa'da ibadethanelere ilişkin Siyonist teröristlerin ortaya koyduğu tavırların kabul edilebilir olmadığını belirterek, 81 ilde aynı anda tepki vererek duyarlılık ortaya koymaya çalıştıklarını anlattı. Yalçın, "Neticede bir ateşkes ilanı ortaya konuldu; ama ortada kocaman bir enkaz var. Sadece Gazze'de Gölcük depreminin 1,5 katı kadar hasar vermiş bir enkaz söz konusu. 1500'ün üzerinde yerleşim yeri, konut hasar görmüş ve içinde oturulamaz hale gelmiş, insanlar okullarda şu an ikame etmek durumunda kalmış durumdalar. O yüzden kamuoyuna duyurmak, ortaya çıkan duruma duyarsız kalmamak, karınca kararınca el uzatmak, imkanlarımızı paylaşmak Memur-Sen açısından son derece önemli. Yaptığımız istişarede tam teşekküllü bir ambulansı Filistin'e gönderme kararı aldık. Bu ambulansı sembolik olarak takdim edeceğiz ve Kızılay'ımız ambulansı oraya tam teşekküllü ulaştırmak için bugünden itibaren çalışmasına başlamış olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yürütülen yardım kampanyasına ambulans bağışı yapılması için protokol imzalandı. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Kızılay Genel Başkanı Kınık'a ambulans alınması için kullanılacak 750 bin TL değerinde bağış çekini ve Filistin'e gönderilecek ambulansın sembolik maketini takdim etti.


Son Dakika | Memur-Sen'den Filistin'e tam teşekküllü ambulans
Son Dakika | Memur-Sen'den Filistin'e tam teşekküllü ambulans
Son Dakika | Memur-Sen'den Filistin'e tam teşekküllü ambulans

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin Üzek Kılıç

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