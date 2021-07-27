Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, sel ve heyelanların yaşandığı Rize ile Artvin'i ziyaret etti
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, sel ve heyelanların yaşandığı Rize ile Artvin'i ziyaret etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Politika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sel ve heyelanların yaşandığı Rize ile Artvin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sel ve heyelanların yaşandığı Rize ile Artvin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde selden etkilenen vatandaşları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ileten İnce, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi.

"Dedemin memleketine sel nedeniyle geçmiş olsun ziyaretine geldim" ifadesini kullanan İnce, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinin ardından Artvin'in Arhavi ilçesini de ziyaret etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, sel ve heyelanların yaşandığı Rize ile Artvin'i ziyaret etti
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, sel ve heyelanların yaşandığı Rize ile Artvin'i ziyaret etti
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, sel ve heyelanların yaşandığı Rize ile Artvin'i ziyaret etti
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, sel ve heyelanların yaşandığı Rize ile Artvin'i ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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