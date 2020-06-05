Son Dakika: Melikgazi tarihe sahip çıkmaya devam ediyor
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Son Dakika: Melikgazi tarihe sahip çıkmaya devam ediyor

Son dakika haberleri... Melikgazi'nin tarihi yapısına yönelik yaptığı çalışmalar ile referans olan Türkiye'de örnek gösterilen Melikgazi Belediyesi, yok olmaya yüz tutan tarihi varlıklara ve yapılara sahip çıkmaya devam ediyor.

Son Dakika: Melikgazi tarihe sahip çıkmaya devam ediyor
05.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:27

Melikgazi'nin tarihi yapısına yönelik yaptığı çalışmalar ile referans olan Türkiye'de örnek gösterilen Melikgazi Belediyesi, yok olmaya yüz tutan tarihi varlıklara ve yapılara sahip çıkmaya devam ediyor. Melikgazi Belediyesi bu kapsamda Karacaoğlu Mahallesi'nde bulunan Dörtayak Türbesi'ni aslına uygun olarak restore edecek.

Melikgazi Belediyesi olarak tarihi değerleri yaşatmak için çalışmalar yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Biz ne kadar tarihimize, geçmişimize, köklerimize sahip çıkarsak o kadar güçlü oluruz. Bu nedenle geçmiş ile geleceğimizi buluşturmak zorundayız. Kesme taş malzeme kullanılarak inşa edilen Dört Ayak Türbesi'nin yapımı için geçtiğimiz ay ihalesi yapıldı; restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Türbemizin tadilatı ve restorasyonuna başlıyoruz. İnşallah tarihte büyük öneme sahip bu türbemizin yeniden eski canlı günlerini bulması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalar yapılırken tarihi orjinalliğini bozmamak adına çok köklü değişiklikler yapmadan mevcut binanın etrafının duvarlarını aslına uygun şekilde yapacağız. Tarihi değerlerimizi yaşatmak adına elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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