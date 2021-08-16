Son dakika... Melikgazi'den Kastamonu sel çalışmalarına destek
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Son dakika... Melikgazi'den Kastamonu sel çalışmalarına destek

Son dakika... Melikgazi'den Kastamonu sel çalışmalarına destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Melikgazi Belediyesi Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketinde Kastamonu'ya iş makinası yollayarak, çalışmalara destek oldu.

Melikgazi Belediyesi Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketinde Kastamonu'ya iş makinası yollayarak, çalışmalara destek oldu.

Melikgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin iş makinaları ile afet bölgesinde çalışmalara destek olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası maalesef sel felaketine maruz kaldı. Birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. İlde maddi anlamda birçok hasara neden oldu. Afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi çalışmalarını ilk günden beri sürdürüyor. Bizde Melikgazi Belediyesi olarak elimizden gelen katkıyu sunuyor. Sunmaya da devam edeceğiz. Yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Yaşanan sel felaketi nedeniyle Melikgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, Kastamonu'da sürdürülen çalışmalara iş makinaları ile katıldılar. Tüm zorlukları omuz omuza vererek aştık. Bu zorluğu da hep birlikte aşacağız inşallah" dedi.

Aynı zamanda yangın bölgesinde mücadele eden Melikgazi Belediye ekibinin dün gece Kayseri'ye döndüğünü söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "4x4 araç, mobil WC/duş ve su arazözünden oluşan yardımlarımız Muğla yangın bölgesinde etkin mücadele etti. Çok şükür dün gece sağ salim Melikgazi'mize ulaştılar. Kendilerine fedakar çalışmaları için teşekkür ediyorum. Allah milletimizi her türlü afetten korusun ve gözetsin" diye belirtti. - KAYSERİ

Son dakika... Melikgazi'den Kastamonu sel çalışmalarına destek
Son dakika... Melikgazi'den Kastamonu sel çalışmalarına destek
Son dakika... Melikgazi'den Kastamonu sel çalışmalarına destek
Son dakika... Melikgazi'den Kastamonu sel çalışmalarına destek
Son dakika... Melikgazi'den Kastamonu sel çalışmalarına destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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