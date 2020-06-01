Son dakika! Melikgazi'de kapalı işyerlerinden 3 aylık kira alınmayacak
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Son dakika! Melikgazi'de kapalı işyerlerinden 3 aylık kira alınmayacak

Gelen son dakika haberine göre Melikgazi Belediyesi Korona virüsü tehlikesi nedeniyle yayınlanan yayınlanan Kanun kapsamında, Olağanüstü Meclis kararı ile işyerleri geçici süre kapalı olan mülkiyeti belediyeye ait dükkanlardan 3 ay daha kira bedeli almayacak.

Son dakika! Melikgazi'de kapalı işyerlerinden 3 aylık kira alınmayacak
01.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:52

Melikgazi Belediyesi Korona virüsü tehlikesi nedeniyle yayınlanan yayınlanan Kanun kapsamında, Olağanüstü Meclis kararı ile işyerleri geçici süre kapalı olan mülkiyeti belediyeye ait dükkanlardan 3 ay daha kira bedeli almayacak.

Melikgazi Belediyesi Korona virüs tedbirleri kapsamında Belediyemiz Olağanüstü Meclis kararı ile Belediye Dükkanlarından Alınan Kira Bedeli 3 Ay Daha Ertelendi

koronavirüsten dolayı sıkıntılı günler yaşayan esnafa kolaylık sağlamak istediklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediyemiz tarafından yapılan satış ve kiralamalardan kaynaklanan bedeller 19/03/2020 tarihinden itibaren 3 ay ertelenmiş ve faaliyetleri durdurulan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmemesine karar verilmiştir. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında borçlandırılan vatandaşlara ait taksitlerin de aynı yasa kapsamında 3 ay süre ile ertelendi. Ayrıca faaliyetleri durdurulan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ait aylık kira bedeli de alınmayacaktır. Belediyemize ait iş yerlerinde kiracı olan esnaflarımızın yanındayız. Kiracımız olan esnaflarımızın kiralarını yeniden açılana kadar almayacağız. Zaman, birlik olma zamanıdır. Zaman, içinde bulunduğunuz durumu fırsata çevirme değil, birbirimize destek olma zamanıdır. Yaşanan bu salgın tehlikesi sırasında vatandaşlarımızın ilgili bakanlıkların uyarılarını dikkate almasını rica ediyorum. Biz Melikgazi Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın yanındayız." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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