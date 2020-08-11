Son dakika... Melikgazi Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları başladı Son dakika güncel haberine göre Yeni tip koronavirüs nedeniyle maçlarına ara verilen Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig'i ekiplerinden Melikgazi Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle maçlarına ara verilen Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig'i ekiplerinden Melikgazi Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklama göre, ilk maçta Konya'da Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak olan Melikgazi Belediyespor, ilk antrenmanını yaptı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Yeni antrenörümüz Kadir Aydın'a başarılar diliyorum. Takımımıza güvenimiz tam. Eminim ki tecrübeleri ile takımımıza büyük başarılar kazandıracak. Yeni sezonun takımımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA