Son dakika... Melikgazi Belediyesi'nden "Arabalı Sinema Günleri" etkinliği Gelen son dakika haberlerine göre Melikgazi Belediyesi, 13 Haziran Cumartesi günü arabalı sinema etkinliği düzenleyecek.

Melikgazi Belediyesi, 13 Haziran Cumartesi günü arabalı sinema etkinliği düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Arabalı Sinema Günleri" etkinliğinde, herkesin hafızasında yer alan unutulmaz filmler ücretsiz izleyiciyle buluşacak.

Belirli sayıda otomobilin girişine izin verilecek etkinliğe katılmak isteyenler, "05302539191" numaralı telefondan randevu alabilecek.

Köşk Mahallesi Mustafa Şimşek Bulvarı Mix AVM arkasında düzenlenecek ilk etkinlikte, yönetmenliğini ve senaristliğini Alper Çağlar'ın yaptığı "Dağ-2" filmi saat 21.00'de izleyici ile buluşacak.

Kaynak: AA