Son Dakika | Melikgazi Belediyesi Kültür Yolu Projesine yeni taşınmaz
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Son Dakika | Melikgazi Belediyesi Kültür Yolu Projesine yeni taşınmaz

09.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:17
Son Dakika | Melikgazi Belediyesi Kültür Yolu Projesine yeni taşınmaz

Son dakika haberleri: Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Cumhuriyet Mahallesi 254 ada 62 parsel numaralı taşınmazın satın alınarak Kayseri Kültür Yolu Projesi kapsamında değerlendirileceğini bildirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Cumhuriyet Mahallesi 254 ada 62 parsel numaralı taşınmazın satın alınarak Kayseri Kültür Yolu Projesi kapsamında değerlendirileceğini bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kiçikapı Mahallesi'nin tarihi bir alan içerisinde yer aldığını, Yoğunburç, Kayseri Lisesi, Kiçikapı Kilisesi güzergahı ile Kapalı Çarşı ve Ulucami kültür yolu üzerinde olduğunu belirtti.

Bu açıdan Kiçikapı Kilisesi olarak bilinen ve günümüzde kütüphane olarak kullanılan tarihi yapının arkasında yer alan binanın belediye tarafından satın alınacağını aktaran Palancıoğlu, "Bunun için Belediye Meclisi kararı alındı. Satın alınacak alan Kayseri kültür ve turizminin hizmetine sunulacak. Çünkü tarihi yapıların çevresi açık ve adeta bir park olarak hizmet vermesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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