Son dakika... Meksikalı ünlü şarkıcı Manzanero Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Son dakika... Meksikalı ünlü şarkıcı Manzanero Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

29.12.2020 04:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 04:04
Son dakika... Meksikalı ünlü şarkıcı Manzanero Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Meksikalı ünlü şarkıcı ve söz yazarı Armando Manzanero, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Meksikalı ünlü şarkıcı ve söz yazarı Armando Manzanero, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Virüs nedeniyle aralık ayının başından bu yana başkent Meksiko'daki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 86 yaşındaki Manzanero kurtarılamadı.

Ulusal Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Manzanero'nun ölümünden ötürü büyük üzüntü yaşadığını dile getirerek, "Çok üzücü bir durum. Ülkenin en iyi bestecisini kaybettik, matem içerisindeyim. Ailesine ve sevenlerinin başı sağolsun." ifadesini kullandı.

Sayısızı ödülün sahibi olan Manzanero, 2001'de "Düetler" albümüyle Latin Grammy Ödülü'ne layık görülmüştü. anzanero, 2014'te ise Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kazanarak, bu ödülü kazanan ilk Meksikalı olarak tarihe geçmişti.

Manzanero çok sayıda filmde rol almasının yanı sıra 600'den fazla şarkıya imza atmıştı ve yaptığı şarkılar dünya çapında Elvis Presley, Dionne Warwick, Perry Como gibi yıldızlarca yorumlanmıştı.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 122 bin 426 kişi öldü. Ülkedeki vaka sayısı ise 1 milyon 383 bin 434 olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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