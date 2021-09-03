Meksika'yı sel vurdu: 4 ölü
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Meksika'yı sel vurdu: 4 ölü

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Haberler | Güncel

- Meksika'yı sel vurdu: 4 ölü Meksika'nın Morelos eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar beraberinde seli getirirken, sel nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

- Meksika'yı sel vurdu: 4 ölü

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Morelos eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar beraberinde seli getirirken, sel nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Morelos eyaletinde Sivil Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, eyaletin özellikle doğu kesimlerindeki Cuautla, Tlayacapan, Ayala, Yecapixtla ve Yautepec şehirlerinde dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar beraberinde seli getirdi. Sel nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 233 evde ise maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Bin 22 kişinin selden etkilendiği kaydedilerek, onlarca aracın sel sularına kapıldığı ve araçlarında mahsur kalan 10 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Sel felaketinden en çok etkilenen Tlayacapan şehrinde bir vadide yaşanan taşkın 60 evde hasara yol açtı. Yetkililer, bazı evlerin yıkıntılarının sel sularına kapılarak sürüklendiğini bildirirken, olaya ait bazı görüntüler çevredeki vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, cadde ve sokakların sular altında kaldığı görüldü. Cuautla şehrinde 114 ve Ayala şehrinde 53 evin sel nedeniyle hasar gördüğü belirtilirken, her iki şehirde de belediye yetkilileri mağdur olan vatandaşlar için sığınma evleri kurdu.

Morelos Eyalet Hükümeti, eyalet yetkililerinin yanı sıra Meksika Ulusal Savunma Bakanlığı, Meksika Sağlık Bakanlığı ve Kızılhaç gibi kurumlardan görevlilerin de bölge halkına yardım ettiğini ve arama kurtarma çalışmalarına katıldığını açıkladı. Eyalet hükümeti ayrıca, önümüzdeki saatlerde bölgede tekrar sağanak yağış olabileceği ihtimalini dile getirerek, bölge sakinlerine kanalizasyonları temizleme ve sokağa çöp atmama çağrısı yaptı. Hükümet, alt geçit ve köprü gibi riskli bölgelerden uzak durulması konusunda uyarıda bulundu.

Meksika'yı sel vurdu: 4 ölü
Meksika'yı sel vurdu: 4 ölü
Meksika'yı sel vurdu: 4 ölü
Meksika'yı sel vurdu: 4 ölü
Meksika'yı sel vurdu: 4 ölü
Meksika'yı sel vurdu: 4 ölü
Meksika'yı sel vurdu: 4 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç

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