Son dakika! Meksika Körfezi'ndeki yangına şimşek fırtınasının neden olduğu iddia edildi
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Son dakika! Meksika Körfezi'ndeki yangına şimşek fırtınasının neden olduğu iddia edildi

Son dakika! Meksika Körfezi'ndeki yangına şimşek fırtınasının neden olduğu iddia edildi
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Meksika Körfezi'ndeki yangının, sızan gazın fırtına sırasında muhtemelen bir yıldırım nedeniyle tutuşması sonucu çıktığı bildirildi.

Meksika Körfezi'ndeki yangının, sızan gazın fırtına sırasında muhtemelen bir yıldırım nedeniyle tutuşması sonucu çıktığı bildirildi.

Meksika'nın devlete ait petrol şirketi Petroleos Mexicanos (Pemex) yaptığı açıklamada, şimşek fırtınası ve eşzamanlı olarak boru hattındaki gaz sızıntısının geçen hafta Meksika Körfezi'nde görülen yangına yol açtığını ifade etti.

Pemex, 2 Temmuz'da şiddetli yağmur ve şimşek fırtınasının şirketi, yangının meydana geldiği yerin yakınındaki pompa istasyonlarını kapatmaya zorladığı bilgisini paylaştı.

Su altı boru petrol boru hattında meydana gelen sızıntının doğal gaz olarak okyanus tabanında biriktiği ve okyanus yüzeyine ulaştığında muhtemelen bir yıldırım nedeniyle tutuştuğu ifade edildi.

Pemex, Meksika Körfezi'nde su altı petrol boru hattındaki patlamanın ardından çıkan yangının uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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