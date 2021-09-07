Meksika'daki selde 2 kişi öldü
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Meksika'daki selde 2 kişi öldü

Meksika'daki selde 2 kişi öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meksika'nın Ecatepec şehrinde dün etkili olan sağanak yağışın sele neden olması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Ecatepec şehrinde dün etkili olan sağanak yağışın sele neden olması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Ecatepec şehrinde dün akşam etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Yetkililer, kanalizasyon sisteminin yetersiz kalması nedeniyle şehrin büyük bir bölümünün sular altında kaldığını belirtti. Cadde ve sokakların göle dönmesi sonucu onlarca araç sel sularına kapılırken, birçok vatandaş ise mahsur kaldı. Belediye görevlileri, polis ekiplerinin de yardımıyla mahsur kalan vatandaşları güvenli yerlere taşırken, sel sularında mahsur kalan vatandaşlar halatlar yardımı ile kurtarıldı.

Ecatepec Belediye Başkanı Fernando Vilchis Contreras yaptığı açıklamada, şehrin 19 mahallesinde sel felaketinin yaşandığını belirtti.

Yetkililer, Almarcigo Norte Mahallesi'nde sokakta mahsur kalan ve üzerine yıldırım düşen 1 kadın ile Santa Maria Tulpetlac semtinde akıntıya kapılan 50 yaşındaki 1 adamın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Meksika Eyaleti Su Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, görevlilerin Ecatepec'in ana caddelerinde oluşan su birikintileri ile su basan Jose Maria Rodriguez Genel Hastanesi'nde pompalar yardımıyla su tahliye çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

(Saim Sevinç/İHA)

Meksika'daki selde 2 kişi öldü
Meksika'daki selde 2 kişi öldü
Meksika'daki selde 2 kişi öldü
Meksika'daki selde 2 kişi öldü
Meksika'daki selde 2 kişi öldü
Meksika'daki selde 2 kişi öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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